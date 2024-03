Incidente sulla strada provinciale per Siculiana: auto precipita nel vuoto, coppia di anziani in ospedale

Cosa sia successo, quale sia stata la dinamica dell'incidente stradale, non è chiaro. Non al momento. Una Fiat Panda, con a bordo una coppia di anziani, è precipitata dalla strada provinciale 75 che collega la zona del cimitero con Siculiana Marina. Ad accorrere, sia per facilitare i soccorsi dei due feriti che per recuperare la vettura, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Entrambi sono stati soccorsi con l'elicottero del 118.

La coppia di anziani è stata, dopo che è stato acquisito l'allarme dalla sala operativa, subito soccorsa e trasferita, con elisoccorso del 118, al pronto soccorso. Non si conoscono, al momento, le loro condizioni sanitarie. Non dovrebbero - ma sono sotto controllo medico - essere in pericolo di vita.

La vettura è stata recuperata dai vigili del fuoco che hanno fatto intervenire, lungo la strada provinciale 75, l'autogrù.