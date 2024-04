L'auto precipitata e rimasta in bilico a Realmonte: fra le passeggere ferite anche una tedesca e una colombiana

C'erano anche una diciottenne tedesca e una diciassettenne colombiana fra le passeggere della Renault Clio che, ieri pomeriggio, è precipitata, dopo aver sbattuto e scardinato parte del guardrail, su via Piersanti Mattarella a Realmonte. Utilitaria che era guidata da una 52enne residente a Sciacca e a bordo della quale vi erano anche le figlie: due sedicenni.

A identificare le donne, tutte finite al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove i medici hanno accertato lievi contusioni ed escoriazioni, sono stati i carabinieri del Radiomobile che si sono anche occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. La 52enne ha perso il controllo della Renault Clio - non è chiaro per quale motivo - mentre percorreva la via Miniera e dopo aver sbattuto contro il guardrail la vettura è precipitata da circa 6 metri d'altezza sulla sottostante via Piersanti Mattarella.

La Renault Clio, che era rimasta in bilico, è stata rimessa su strada dai vigili del fuoco: dal comando provinciale di Villaseta è stata fatta intervenire anche la gru.

