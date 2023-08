Investe un anziano e scappa: rintracciato e denunciato l'automobilista "pirata"

Investe un anziano, mentre è al volante di una Renault Clio, e invece di fermarsi e prestare i necessari, indispensabili, soccorsi, accelera e si allontana rapidamente. Per quale motivo lo abbia fatto non è chiaro, ma è stato rintracciato e bloccato, poco dopo, da una pattuglia dei carabinieri. Ed è finito nei guai: il trentenne canicattinese è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà rispondere, adesso, delle ipotesi di reato di omissione di soccorso e lesioni personali.

E' accaduto tutto in pieno centro a Canicattì. E ad andare in ausilio della pattuglia dei militari dell'Arma che hanno proceduto, gli agenti del commissariato di polizia che si trovavano in zona.

L'anziano pensionato rimasto ferito, dopo essere stato travolto mentre era a piedi, è stato portato, con un'autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" dove i medici gli hanno diagnosticato - stando a quanto è emerso - un brutto trauma cranico.