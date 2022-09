Incidente sulla statale 115, moto centra in pieno un cane: morto giovane motociclista

Prende in pieno un cane, lungo la strada statale 115, in direzione Sciacca, all'altezza del lago Gorgo, subito dopo Montallegro, e finisce a bordo strada, morendo sul colpo. E' un giovane motociclista la vittima dell'incidente stradale appena registratosi in territorio di Montallegro.

La moto, una Kawasaki 750, ha continuato la sua corsa per circa 500, 600 metri, senza che vi fosse nessuno alla guida.

Sul posto, si sono precipitati gli agenti della polizia Stradale, i carabinieri di Montallegro e i vigili del fuoco del comando provinciale.

Secondo la ricostruzione dei fatti l'incidente sarebbe stato provocato da un pitbull che ha attraversato la statale. Anche l'animale è rimasto ucciso nell'impatto.