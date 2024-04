L'incidente di Porto Empedocle: il 43enne di Canicattì sottoposto ad un delicato intervento, è in Rianimazione

È stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico all'ospedale Civico di Palermo, dove è stato trasferito in ambulanza, l'automobilista canicattinese 43enne che ieri mattina è rimasto coinvolto in un violento impatto prima con un camion e poi con un'altra autovettura che sopraggiungeva lungo la strada statale di Porto Empedocle.

L'uomo, dopo l'operazione, è stato trasferito in Rianimazione e il suo quadro clinico - stando a quanto apprende AgrigentoNotizie - resta gravissimo.

La cinquantasettenne di Aragona, che era alla guida della Renault Twingo, ha riportato contusioni e lievi traumi. Per sua fortuna - secondo quanto è stato accertato dai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio - sta bene.

Gli agenti della polizia municipale, quasi per l'intera giornata di ieri, dopo aver effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale fra la Renault Clio, il camion e la Renault Twingo, sono rimasti in costante contatto con i medici di Agrigento prima e poi con quelli del Civico di Palermo per avere informazioni sul quadro clinico del quarantatreenne di Canicattì.

