L’incidente in cui hanno perso la vita i due autisti di Favara, il sindaco proclama il lutto cittadino

A Favara sarà lutto cittadino il giorno dei funerali di Alberto Vella e Daniel Giudice, rispettivamente di 34 e 32 anni, autisti dell’autobus della Patti Tour che hanno perso la vita durante la notte nell’incidente avvenuto sull’autostrada A1 vicino Roma. Il mezzo, in uso alla Prefettura di Agrigento, trasportava 49 migranti sbarcati da Lampedusa nei giorni scorsi. Per Daniel Giudice quel viaggio era uno dei primissimi incarichi per la Patti Tour. Lavorava infatti in Lombardia come tranviere e, accettando la proposta della ditta di trasporti siciliana, per lui significava il tanto desiderato ritorno nella sua terra d’origine. Una scelta che, per una sorte beffarda e terribile, lo ha portato alla morte. I due colleghi non convidividevano solo il lavoro: erano molto amici ed entrambi appassionati musica e folclore. Facevano parte entrambi del gruppo "Fabaria Folk".

Le esequie si svolgeranno quando le salme dei due giovani favaresi arriveranno in città. Il sindaco Antonio Palumbo ha ufficializzato l’intenzione di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali con un messaggio che racchiude tutto il dolore di un’intera comunità: “Favara - ha detto Palumbo - si è svegliata con una notizia terribile, l'ennesima. Due giovani lavoratori, ragazzi solari, amanti della vita, sono morti stanotte a bordo dell’autobus che guidavano. La nostra città dovrà dire addio ad Alberto Vella e Daniel Giudice. Anch’io perdo delle persone a cui ero legato da a una sincera amicizia. Quando le salme torneranno a Favara sarà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali. Sono vicino alle loro famiglie”.

Una serata dedicata al cinema, in programma stasera alle 20 nel cortile Bentivegna del centro storico di Favara e dedicata alla proiezione di un film, è stata annullata per rispetto nei confronti delle vittime e delle rispettive famiglie. Era organizzata dal circolo culturale LiberArci. "Riteniamo opportuno e doveroso nei confronti del dolore che affligge le famiglie dei nostri compaesani e la comunità tutta - ha fatto sapere il presidente del circolo, Vincenzo Cassaro - rimandare a data da destinarsi la proiezione del film che era in programma questa sera".

Ed è presumibile che altre manifestazioni d'intrattenimento, programmate in questi giorni a Favara, vengano annullate.

Intanto i funzionari della Prefettura di Agrigento hanno chiarito che gli autisti avevano rispettato i regimi di riposo. Si sono sincerati sull'orario di partenza del pullman della Patti tour. "Talvolta capita - hanno spiegato - che siamo costretti a far aspettare i pullman che devono trasferire i migranti anche per diverse ore. Magari perché manca il migrante da imbarcare o qualcos'altro. In questo caso il bus era partito in orario, gli autisti avevano rispettato i regimi di riposo e pausa previsti dalla legislazione. La causa dell'incidente può essere stata anche stanchezza, ma certamente non addebitabile ad un errore della ditta o ad un nostro trattenimento eccessivo. Siamo sconvolti anche noi che quotidianamente ci interfacciamo, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione, anche con le ditte di trasporti di linea e con i loro lavoratori".