L'incidente mortale di Marinella, Porto Empedocle è pronta a dare l'addio al 26enne: sarà lutto cittadino

Sarà lutto cittadino. A Porto Empedocle, questo pomeriggio verrà dato l'addio a Gianluca Lombardo: il ventiseienne che ha perso la vita nella prima serata di domenica dopo l'incidente frontale al Lido Marinella. L'amministrazione comunale ha proclamato, per "stringersi tutti attorno al dolore della famiglia", il lutto cittadino. "I funerali saranno un'occasione per esprimere solidarietà e ricordare con affetto chi ci ha prematuramente lasciato" - è stato scritto dagli amministratori - .

I funerali si terranno, a partire dalle ore 16, in chiesa Madre. E a partire dal momento delle esequie, "i titolari delle attività commerciali, delle imprese e delle attività artigianali dovranno - stando all'ordinanza che è stata firmata - abbassare le saracinesche. Saranno vietate, fino alla fine dei funerali, le attività ludiche e ricreative e ogni comportamento che contrasti con il lutto".

La salma dello sfortunato ragazzo è stata restituita ieri alla famiglia. Gli esami tossicologici ed alcolemici, accertamenti di routine nel caso di inchieste per incidenti stradali mortali, hanno dato esito negativo. Il ventiseienne non aveva - come sapeva già, e bene, chi lo conosceva - assunto alcol, né aveva fatto uso di stupefacenti. A disporre gli esami, un passaggio obbligato per stabilire in che condizioni il giovane empedoclino guidasse, era stato il magistrato di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta. Agli stessi esami è stato sottoposto, e anche questo rientra negli accertamenti di routine, anche l'altro automobilista: il quarantacinquenne di Realmonte che era alla guida della Dacia Duster. L'esito arriverà, in questo caso, nelle prossime ore.

Porto Empedocle, che era e resta sotto choc per la tragedia verificatasi, si prepara a dare l'addio al giovane concittadino. "Con profondo cordoglio, esprimo il dolore di tutta la nostra comunità per la tragica perdita del giovane empedoclino Gianluca Lombardo, vittima di un incidente stradale - hanno già scritto gli amministratori - . Le nostre sincere condoglianze vanno alla famiglia Lombardo in questo momento di immensa tristezza e disperazione. La comunità di Porto Empedocle si stringe attorno a loro, offrendo il suo sostegno e conforto". Anche i Tammura di Girgenti, postando sui social la fotografia del ventiseienne si sono "associati al dolore della famiglia Lombardo e a tutto il gruppo Tammurinara di Porto Empedocle per la tristissima perdita del caro e giovane Gianluca" - hanno scritto - .