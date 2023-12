A tre mesi dall'incidente stradale è morto Antonio Lupo: non era mai uscito dal coma

Si è spento dopo tre mesi di coma Antonio Lupo, 37 anni, di Favara, coinvolto in un tremendo incidente stradale avvenuto lo scorso 6 ottobre in via Agrigento.

Lupo, per cause non note, aveva perso il controllo della propria autovettura, una Mini Cooper, e aveva impattato violentementre contro una Smart. Le ferite riportare erano subito apparse gravissime e Lupo è rimasto a lungo in coma. Era stato trasferito in un ospedale messinese ma le sue condizioni sono sempre disperate. Il peggioramento si è registrato in questi giorni e oggi il cuore del 37enne ha smesso di battere.

"Non è facile per me dire qualcosa e dovergli dire addio, perchè come sapete era mio cugino - scrive il sindaco di Favara Antonio Palumbo sui social -. Abbiamo sperato a lungo potesse avvenire un miracolo che però, alla fine, non è arrivato. In attesa della data dei funerali preannuncio che sarà proclamato il lutto cittadino, come avvenuto in tutti i casi di tragiche morti come questa".