Favara ancora una volta con il fiato sospeso per un incidente stradale: 37enne in coma

Ancora una volta Favara rimane con il fiato sospeso in seguito ad un grave incidente stradale. I fatti sono avvenuti ieri sera in via Aosta, una traversa di via Agrigento, strada intensamente trafficata e caratterizzata da un gran numero di traverse.

A scontrarsi in modo frontale, per cause che sono però ancora da accertare, sono state una Mini Cooper di proprietà di un 37enne e una Smart condotta da un 18enne, B.C.A.

Proprio il primo, A.L., ha avuto la peggio ed è stato condotto in gravissime condizioni all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Qui è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ridurre una grave emorragia celebrale. Adesso è ricoverato in rianimazione ed è in coma, vegliato dai parernti che ieri sera sono partiti da Favara per rimanergli vicino. La prognosi sulla vita è riservata.