Incidente a Campobello di Licata: scontro fra auto e trattore, un morto e un ferito grave

Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita dopo che, alle 6,45 circa, lungo la strada statale 123, in territorio di Campobello di Licata, c'è stato uno scontro fra un trattore e una Fiat Punto. Il tamponamento è stato violentissimo ed entrambi i mezzi si sono ribaltati. Il conducente del trattore, che trainava un carrello, un cinquantanovenne, è stato sbalzato ed è morto sul colpo. La vittima è stata identificata in Calogero Ciotta, 59 anni appunto, di Campobello di Licata.

L'automobilista, G. M. di 66 anni, anche lui di Campobello di Licata, è rimasto invece gravemente ferito. Dopo che sul posto è giunta un'autoambulanza, è atterrato, nei pressi del secondo bivio per Campobello di Licata, l'elisoccorso del 118 che si era alzato in volo da Caltanissetta. Ed è proprio al "Sant'Elia" che il sessantaseienne è stato subito portato.

Al lavoro, fin dai minuti successivi alla tragedia, i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che sono stati subito dirottati sul posto non appena alla sala operativa del comando provinciale di Agrigento è arrivato l'Sos. Dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale mortale, dopo aver facilitato i soccorsi del ferito, anche i carabinieri. Non vi sarebbero dubbi, a quanto pare, sul fatto che lungo la statale 123, all'altezza del chilometro 13+600, vi sia stato un tamponamento. Un impatto che ha determinato una tragedia.