Scoppia un compressore, divampa incendio in un laboratorio artigianale del centro

Le fiamme si sono sviluppate nel locale per cause accidentali, sul posto carabinieri e vigili del fuoco: ingenti i danni

Incendio nella tarda mattinata di oggi del centro ad Aragona dovuto, molto probabilmente, al malfunzionamento di un compressore. Il rogo è divampato nel locale che ospita il laboratorio del bar Latino, in via Roma, provocando danni che sono ancora in corso di quantificazione ma che sarebbero ingenti, avendo riguardato attrezzature e materie prime.

Sul posto i carabinieri della stazione di Aragona, coordinati dal luogotenente Paolino Scibetta, e i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno lavorato per spegnere le fiamme. Fortunatamente nessun ferito: i titolari si erano infatti allontanati non appena hanno visto la presenza di fumo. Nessun danno riportato, inoltre, dal bar sovrastante.