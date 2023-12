Gestione integrata del servizio rifiuti, il tribunale: legittima l'esternalizzazione

L'esternalizzazione dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti è legittima. Lo ha stabilito, in accoglimento delle difese formulate dall'avvocato Girolamo Rubino, il tribunale di Palermo che ha condannato il Comune di Licata al pagamento delle spese giudiziali liquidate nella misura di 10.000 euro.

Nel 2017, il Comune di Licata, con l'allora sindaco Angelo Cambiano, quale socio della Srr Ato4 Agrigento impugnava, innanzi al tribunale di Palermo, la delibera del Cda della società con cui era stata revocata la delibera a mezzo della quale era stato deliberato d'affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante esternalizzazione ad imprese terze da individuare con gara pubblica. Il Municipio di Licata richiedeva al tribunale di dichiarare la nullità e, comunque, annullare la delibera in questione assumendone l’illegittimità, in quanto adottata dal consiglio di amministrazione in assenza di specifica motivazione e ritenendola non conforme al criterio di economicità nello svolgimento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti.Si è costituita in giudizio la Srr, con il presidente pro-tempore Enrico Vella, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, evidenziando la piena legittimità della delibera impugnata. Rubino ha sottolineato l’inammissibilità e l’infondatezza dell’azione promossa dal Comune di Licata, nonché l’assenza di qualsiasi prova da cui potesse desumersi la ipotetica lesione di uno specifico diritto, patrimoniale o amministrativo, prova che avrebbe dovuto fornire proprio il Comune di Licata.

Il tribunale di Palermo, con sentenza pubblicata in data 1 dicembre 2023, ha rigettato le domande formulate dal Comune di Licata, confermando la legittimità della deliberazione impugnata, condannando il medesimo Comune al pagamento delle spese giudiziali.