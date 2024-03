"In giro in via Atenea con una pistola e un laboratorio di armi nascosto in casa": condannato 35enne

Tre anni e sei mesi di reclusione per il 35enne di Favara, Salvatore Butticè, arrestato dalla polizia lo scorso 13 maggio dopo essere stato sorpreso a passeggiare in via Atenea con una pistola scacciacani.

Sono stati inflitti dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, a conclusione del processo con rito abbreviato.

Dopo il controllo in via Atenea era stata estesa la perquisizione anche all’abitazione del favarese dove gli agenti avevano trovato un vero e proprio laboratorio di armi con cinque pistole, di cui una a salve, tre a gas prive di tappo rosso e un’altra con il tappo oltre che un machete con una lama di trenta centimetri, un tirapugni, due coltelli e cinque caricatori.

In quella circostanza erano stati trovati, inoltre, altri pezzi di pistole e arnesi utili alla modificazione delle stesse armi come perni, viti e molle. Il suo nome compare nella lista degli imputati del filone agrigentino dell'inchiesta "Mosaico" e anche in questo caso l'accusa (per la quale la procura, comunque, ha chiesto l'assoluzione) è legata alla detenzione illegale di armi.

La pena decisa dal giudice, già ridotta di un terzo per effetto del rito abbreviato, chiesto dal difensore, l'avvocato Salvatore Cusumano, è inferiore di 6 mesi rispetto alla richiesta del procuratore aggiunto Salvatore Vella.