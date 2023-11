"Passeggia in via Atenea con una pistola e tiene un laboratorio di armi in casa": chiesta condanna a 4 anni

Quattro anni di reclusione per il 35enne di Favara, Salvatore Butticè, arrestato dalla polizia lo scorso 13 maggio dopo essere stato sorpreso a passeggiare in via Atenea con una pistola scacciacani.

Sono stati chiesti dal procuratore aggiunto Salvatore Vella a conclusione della requisitoria. La perquisizione era stata estesa anche all’abitazione del favarese dove gli agenti avevano trovato un vero e proprio laboratorio di armi con cinque pistole, di cui una a salve, tre a gas prive di tappo rosso e un’altra con il tappo oltre che un machete con una lama di trenta centimetri, un tirapugni, due coltelli e cinque caricatori.

In quella circostanza erano stati trovati, inoltre, altri pezzi di pistole e arnesi utili alla modificazione delle stesse armi come perni, viti e molle. Il suo nome compare nella lista degli imputati del filone agrigentino dell'inchiesta "Mosaico" il cui segmento principale ha provato a fare luce (salvo la mancanza di riscontri, finora, nei processi) su almeno cinque omicidi e una dozzina di tentati omicidi come conseguenza di uno scontro fra due bande rivali sull'asse Favara-Belgio. Il coinvolgimento di Butticè è legato sempre alla detenzione illecita di armi.

Per questo la procura aveva disposto degli esami di laboratorio finalizzati ad accertare l'eventuale uso precedente delle armi e il collegamento con la faida che ha insanguinato la provincia negli anni scorsi. Il difensore, l'avvocato Salvatore Cusumano, ha chiesto il giudizio abbreviato. La sua arringa difensiva è in programma il 22 gennaio.