Sono stati trovati, inoltre, altri pezzi di pistole e arnesi utili alla modificazione delle stesse armi come perni, viti e molle. Lo stesso Butticè, che ha nominato come difensore l'avvocato Salvatore Cusumano, in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto, ha ammesso il possesso e la detenzione illecita delle armi senza provare a giustificare o negare.

Arresto convalidato e domiciliari senza il braccialetto elettronico: il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha accolto quasi integralmente le richieste della procura sul caso del 35enne di Favara, Salvatore Butticè, scoperto sabato sera in via Atenea con una pistola scacciacani modificata: i successivi controlli nella sua abitazione hanno permesso di scoprire altre armi.

In giro con la pistola in via Atenea e un laboratorio di armi in casa: domiciliari a 35enne