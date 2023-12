Venne investito da un pirata della strada a maggio, 13enne torna a Favara ed è grande festa

"Bentornato Gabriele". Hanno preso il via, nel campetto di via Agrigento a Favara, i festeggiamenti per il ritorno, in perfette condizioni, del tredicenne che, a metà maggio, venne investito da un pirata della strada vicino alla villetta della Pace, in via Conte Ruggero, sempre a Favara.

Il ragazzino, in gravissime condizioni, venne trasferito dall'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento a quello dei bambini di Palermo dove i medici, per giorni e giorni, hanno ripetuto - dopo che aveva subito ben tre, delicatissimi, interventi chirurgici - che il quadro clinico "era molto grave". Il miracolo però s'è compiuto e adesso, poco prima di Natale, Favara festeggia il ritorno di Gabriele che sta bene. Ed è stato invitato anche il sindaco Antonio Palumbo. Sulla ringhiera del campetto di via Agrigento, un gigantesco striscione con la scritta rossa "Bentornato Gabriele" e la foto dell'adolescente.

Ad investire l'adolescente era stato uno studente diciottenne, alla guida di una Fiat Punto. Un giovane che, anziché soccorrere il tredicenne, scappò. Ma, poco dopo, il diciottenne si è presentato ai carabinieri assumendosi la responsabilità di quanto accaduto. Il favarese, che aveva preso da poco la patente di guida, risultò positivo all'alcol test e venne denunciato, dai carabinieri, alla Procura di Agrigento per le ipotesi di reato di lesioni personali, fuga in caso di lesioni personali stradali e guida sotto l'influenza dell'alcol.