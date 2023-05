Il 13enne investito da un'auto pirata, i medici: "Condizioni molto gravi"

E' in gravissime condizioni il tredicenne che sabato notte, a mezzanotte e mezza circa, è stato investito da un pirata della strada in via Setti Carraro vicino alla villetta della Pace di Favara. I medici dell'ospedale dei bambini di Palermo, dove il ragazzino è stato trasferito dal "San Giovanni di Dio" di Agrigento, non entrano nel merito del quadro clinico, ma ripetono che "le condizioni sono molto gravi".

Ad investire il tredicenne è stato uno studente diciottenne che era alla guida di una Fiat Punto. Un giovane che, anziché soccorrere il tredicenne, è prima scappato e che poco dopo si è presentato ai carabinieri assumendosi la responsabilità di quanto accaduto. Un favarese che ha preso da poco la patente di guida e che è risultato positivo all'alcol test. L'automobilista è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di lesioni personali, fuga in caso di lesioni personali stradali e guida sotto l'influenza dell'alcol.

Il tredicenne, all'ospedale di Agrigento dove è stato ricoverato subito dopo l'incidente stradale, ha subito più interventi chirurgici. Poi la decisione di trasferirlo all'ospedale dei bambini di Palermo.