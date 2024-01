"A spasso con tirapugni di acciaio e 11 grammi di hashish": studente 15enne finisce nei guai

E' stato trovato in possesso di un tirapugni d'acciaio e due involucri con 11 grammi di hashish. Uno studente quindicenne è stato denunciato, dai carabinieri, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo. L'ipotesi di reato contestata è: porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Per detenzione di sostanze stupefacenti per consumo personale è stato invece segnalato alla Prefettura. Segnalata anche una tunisina 33enne che è stata invece trovata con 3,5 grammi di hashish e 0,5 grammi di cocaina.

Il controllo dei militari dell'Arma, assieme ai carabinieri del Cio (compagnia d'intervento operativo) di Palermo, è stato fatto in piazza Don Giustino a Favara. Il minore, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato, appunto, stando all'accusa formalizzata, trovato con un tirapugni di acciaio di genere vietato e con gli 11 grammi complessivi di hashish. La donna, sempre durante una perquisizione veicolare, dopo esser stata trovata in possesso di hashish e cocaina è stata segnalata alla Prefettura.

Tanto il tirapugni, quanto la droga, sono stati sequestrati.