Trovato in casa a Favara il cadavere di un 47enne, aperta inchiesta: no segni di violenza o uso di armi

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in casa, in via Indipendenza a Favara dove circola - e con una certa insistenza - la voce di un omicidio. In realtà, lo stanno accertando i carabinieri della tenenza cittadina e del comando provinciale di Agrigento, il 47enne parrebbe essere morto per cause accidentali o forse, addirittura, naturali.

I militari dell'Arma hanno accertato, in questi primissimi istanti, che non sarebbero state usate armi, né ci sono segni di violenza. A quanto pare il quarantasettenne favarese era una persona sofferente. Ed è proprio su un malore che si stanno concentrando i primi accertamenti dei carabinieri.

Del rinvenimento del cadavere sono stati già informati i pm di Agrigento, con il sostituto Elettra Consoli e l'aggiunto Salvatore Vella, che si stanno occupando degli interrogatori, per il duplice omicidio delle due donne romene, alla caserma dei carabinieri di Naro.

(IN AGGIORNAMENTO)