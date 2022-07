Gessica Lattuca compie 31 anni, il sindaco: "Vogliamo la verità. La vuole Favara, la vogliono i cittadini onesti"

"Vogliamo la verità. La vuole Favara, la vogliono i cittadini onesti". E' questo l'appello lanciato - nel giorno del trentunesimo compleanno di Jessica Lattuca - dal sindaco di Favara Antonio Palumbo. La giovane, mamma di bambini piccoli, scomparve il 12 agosto del 2018. Da allora, nonostante gli sforzi investigativi di carabinieri e Procura, di Jessica Lattuca non s'è saputo più nulla.

Favara conta, ad oggi, altre tre sparizioni: quella di Giuseppe Fallea (di cui non si hanno più notizie dal 2020) e poi quelle di Diego Ferraro (sparito nel 1997) e Luigi Pirrera, di cui non si hanno più notizie dal 2011. Ma oggi è il giorno in cui Jessica Lattuca avrebbe, appunto, compiuto 31 anni.

L'unico iscritto nel registro degli indagati, fino ad ora, è stato il compagno della donna: Filippo Russotto.

"E' in questa incertezza terribile il senso di questa vicenda, che addolora una famiglia e getta un'onta indelebile su un'intera comunità - scrive il sindaco di Favara - . In questi anni si sono moltiplicate le ipotesi, le piste, le false notizie. L'unica cosa certa è che la mamma di quattro figli, e una figlia lei stessa, è scomparsa: inghiottita dal silenzio, dalla complicità, dall'omertà. Basta. Vogliamo verità - ha detto con forza Palumbo - . La vuole Favara, la vogliono i cittadini onesti".