Oggi Jessica Lattuca compie trent'anni: la sua scomparsa resta un mistero

La donna è svanita nel nulla nel 2018. A nulla, finora, sono valsi appelli, ricerche e indagini: lunga la lista degli scomparsi in provincia

Avrebbe compiuto oggi 30anni Jessica Lattuca, la donna favarese scomparsa nel nulla il dodici agosto 2018 dopo essere stata avvistata per l'ultima volta per strada, in pieno paese. Un caso, il suo, "scoppiato" con ritardo da un punto di vista mediatico, che è oggetto ancora di accertamenti da parte delle forze dell'ordine (al momento c'è un solo indagato, l'ex compagno Filippo Russotto) ma che si aggiunge a quello degli altri "scomparsi" di questa provincia. Una lunga, lunghissima lista di nomi, cognomi e volti.

Per avere un quadro completo, abbiamo consultato la banca dati di "Chi l'ha visto?" la popolare trasmissione tv dedicata alle persone svanite nel nulla. Solo Favara conta oggi altre tre sparizioni: quella di Giuseppe Fallea (di cui non si hanno più notizie dal 2020) e poi quelle di Diego Ferraro (sparito nel 1997) e Luigi Pirrera, di cui non si hanno più notizie dal 2011.

Di Licata invece è Paola Casali, sparita nel nulla nel 2011, mentre saccensi sono Vincenzo Bono, di cui non si hanno più notizie dal novembre del 2016, quando venne travolto da un'alluvione, e Antonino Alba, sparito nel novembre del 2004 lasciando dietro di sè solo il suo scooter. Di Ravanusa sono Vito D'Angelo, sparito nell'ottobre del 1999, e Calogero Montana, di cui non si hanno più notizie nel 2017. Di Menfi è Giuseppe Gulli, sparito nel 2018; di Racalmuto sono Angelo Rizzo, sparito nel 2009 e Giuseppe Alaimo, scomparso anche lui nel 2018. Di Realmonte è Calogero Vasile, sparito nel 2004, di Palma di MOntechiaro è Gioacchino Vella, svanito nel nulla nel 2018 dopo essersi allontanato dal bar presso cui lavorava.

Una lunga lista di nomi e di misteri, di padri, figli, mariti, mogli, che forse non torneranno mai più a casa senza offrire ai parenti nemmeno una tomba su cui piangere.