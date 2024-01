"Eroina dei poveri", sempre più diffusa anche in città: cumuli di boccette abbandonate a villa Bonfiglio

Di base è semplicemente un farmaco antiepilettico, usato nella cura e nel mantenimento di alcune gravi patologie, ma basta usarne una quantità superiore a quella consigliata o mischiarlo con alcolici e superalcolici per ottenere l'effetto come stupefacente.

Stiamo parlando del Rivotril, divenuto tristemente noto come "l'eroina dei poveri", un medicinale usato appunto come droga da strada da extracomunitari ma anche da giovani e giovanissimi sempre più spesso anche ad Agrigento.

Se i primi sequestri da parte delle forze dell'ordine risalgono già al 2019, di un abuso di questo farmaco - cedibile solo dietro ricetta medica - si parla sempre di più in città. Le prove tangibili ci sono state segnalate da alcuni agrigentini, che hanno trovato numerose boccette abbandonate in spazi pubblici in pieno centro città come, ad esempio, Villa Bonfiglio. Il racconto che fanno i frequentatori dei bar della zona e della stessa area verde parlano di un via vai di ragazzi che si riforniscono di alcolici e poi vanno a consumarli lì "corretti" con il farmaco. Il "vantaggio" è il costo molto basso rispetto all'eroina.

Come si approvigionino dello stesso è da comprendere. Molti farmacisti confermano di aver ricevuto richieste di fornire il farmaco senza ricetta e, nel 2021, un tunisino aggredì chi non acconsentì alla richiesta. E' quindi probabile vi sia un "mercato nero" della sostanza, come vale per tutti gli stupefacenti, oppure che ci sia chi è più propenso di altri a rispondere positivamente alle sollecitazioni arrivate.

Oltre ai flaconi di Rivotril in centro storico e centro città è sempre più semplice rinvenire boccette di Metadone (che serve disintossicarsi dagli stupefacenti, ma può essere usato anche come droga da strada) e "pipe" in plastica per aspirare crack.

Tracce di una vita "sotterranea" della città che fanno sempre più paura.