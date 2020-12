"Tombaroli" in azione ad Eraclea Minoa, denunciati più scavi nell'area archeologica

Più scavi, neanche tanto profondi. Scavi che però sono il segnale chiaro, inequivocabile, che qualcuno non soltanto s’è intrufolato ma ha anche provato a cercare reperti archeologici. E non è la prima volta che accade nell’area di Eraclea Minoa. Delle indagini – dopo aver raccolto la denuncia a carico di ignoti - si stanno occupando i carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea, coordinati dal comando compagnia di Agrigento. Di fatto, stando a quanto sembrerebbe, i “tombaroli” sono tornati in azione. Non è chiaro – non è stato reso noto – se i malviventi (difficile pensare all’opera di un’unica persona) abbiano o meno recuperato, e portato via, qualcosa dal terreno attiguo all'anfiteatro. Quanto è accaduto nelle ultime ore, sembrerebbe essere la copia conforme a quanto accaduto nell’estate del 2019. Tanto ad agosto, quanto a luglio, erano stati denunciati, sempre a carico di ignoti, danneggiamenti analoghi.

Il riserbo investigativo dei militari dell’Arma è – né potrebbe essere altrimenti – categorico. Non è chiaro dunque se l’attività investigativa avviata dopo le precedenti incursioni abbia o meno fatto emergere degli indizi. Adesso, ancora una volta, i carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea torneranno a raccogliere indizi ed elementi per identificare i “tombaroli” a “caccia” di reperti archeologici. Quando sia stato fatto lo scavo, l’ultimo in ordine di tempo, non è chiaro. Verosimilmente sarebbe stato fatto durante le ore notturne o serali. La scoperta è stata fatta dagli operatori dell’area archeologica ed è stata subito formalizzata la denuncia.

Per l’area di Eraclea Minoa, ma non soltanto, lo scorso febbraio, il Parco archeologico Valle dei Templi ha aggiudicato i lavori per la collocazione di un sistema di videosorveglianza.