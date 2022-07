Viabilità a San Leone, il Comune fa marcia indietro: lungomare chiuso solo nel week end

Non c'è pace per gli automobilisti che si trovano a percorrere il lungomare Falcone e Borsellino di San Leone. Il Comune, infatti, ha oggi provveduto a cambiare ancora una volta le regole, intervenendo però questa volta per riparare ad un danno che si era auto-provocato.

Quattro giorni fa era stata infatti emessa un'ordinanza dirigenziale che stabiliva lo stop alle auto tutti i giorni nelle ore serali, ma adesso l'ente si è accorto di un errore materiale che non è nemmeno di poco conto.

"Visto che per mero errore nell'ordinativo non sono stati citati i giorni di venerdì, sabato e domenica, giorni in cui realmente veniva istituito il divieto di circolazione", dice la delibera di oggi, che appunto precisa come il divieto di circolazione per sul lato mare del Lungomare per le auto valga solamente nei week end fino al prossimo 31 luglio.

Quindi la nuova disposizione prevede che dalle 20 alle 24 scatterà il divieto di transito sul lato mare, dal civico 35 a piazzale Giglia e in via senatore Cognata (nel tratto di strada compreso tra le intersezioni di via Eolo e il lungomare Falcone Borsellino).

Salvo errori, si capisce.