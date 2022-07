Viabilità a San Leone, si cambia ancora: Lungomare chiuso tutti i giorni nelle ore serali

Viabilità a San Leone, si cambia ancora. A pochi giorni di distanza dall'ultimo provvedimento del Comune che, nel tentativo di rendere meno caotico il traffico nella frazione balneare, aveva imposto lo stop alle auto sul lungomare il venerdì e il sabato, infatti, l'Ente ha deciso di estendere la pedonalizzazione di quella porzione di San Leone all'intera settimana, ma solo nelle ore notturne.

Il Municipio ha infatti rilevato la "necessità di una specifica regolamentazione, nella fascia oraria serale, al fine di poter garantire un'ottimale fruzione pedonale", seguendo l'atto di indirizzo prodotto dall'assessore alla Polizia locale Francesco Picarella: in particolare si è rilevato che "prevalentemente nelle ore serali e notture ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra gli interessi contrapposti di utenti, pubblici esercizi e residenti".

Così, dal 15 al 31 luglio dalle 20 alle 24 scatterà il divieto di transito ad eccezione degli automezzi di soccorso e veicoli delle Forze di Polizia, residenti e domiciliati muniti di pass e disabili sul lungomare Falcone e Borsellino, lato mare, dal civico 35 a piazzale Giglia e in via Senatore Cognata (nel tratto di strada compreso tra le intersezioni di via Eolo e il lungomare Falcone Borsellino.

Non inserito, in questa nuova ordinanza, anche il divieto di sosta ambo i lati con rimozione in piazza Giglia, nel nel tratto compreso dall’ingresso ex eliporto, fino all’incrocio viale dei Giardini e via Nettuno.