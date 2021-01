Assistenza a studenti disabili, la Regione destina oltre un milione di euro al Libero consorzio

L'assessorato regionale alla Famiglia ha assegnato poco più di un milione di euro al Libero consorzio di Agrigento per i servizi di assistenza scolastica destinati ai bambini affetti da disabilità.

Ad annunciarlo è il deputato regionale Carmelo Pullara che parla di "grande risultato per la provincia di Agrigento" sottolineando che arriva a seguito di un suo intervento.

"Adesso - spiega Pullara - le ex province destineranno i soldi ai Comuni, per poi destinarli alle cooperative, garantendo in tal senso, anche i livelli occupazionali almeno fino alla fine dell'anno scolastico".