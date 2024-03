Minaccia la responsabile della comunità e danneggia la struttura: denunciato 17enne

Minaccia la responsabile della comunità di prima accoglienza e danneggia la caldaia della struttura di Sciacca. Il diciassettenne tunisino, affidato al centro dalla scorsa estate, è stato denunciato alla procura per i minorenni di Palermo per danneggiamento e minacce. Il giovane, che si è infuriato non è chiaro per quale motivo, è stato trasferito, dall'ufficio minori della questura di Agrigento, nella comunità di Canicattì.