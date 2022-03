Cucina in muratura, forno e balcone chiuso a veranda: ancora un caso di abusivismo su area demaniale

Ha collocato - su terreno demaniale - un forno, sbarrandolo con una porta di ferro, ha fatto realizzare una cucina in muratura sotto una tettoia, ha pavimento i 150 metri quadrati di area, ha chiuso il balcone con vetrate e una struttura in allumini e ha fatto realizzare anche una scaletta di ferro di collegamento con l’esterno. Sono due i nuovi casi - ennesimi per il quartiere di Villaseta - di abusivismo edilizio su terreno di proprietà del Demanio dello Stato scoperti dala polizia municipale di Agrigento assieme ai dipendenti del servizio Vigilanza edilizia di palazzo dei Giganti.

Il dirigente del quinto settore del Municipio ha già firmato, anche per questo caso, una diffida a rimuovere, e a ripristinare lo stato dei luoghi, a spese dell'agrigentino ritenuto responsabile delle costruzioni su area demaniale. Il monito è sempre lo stesso: in caso di inottemperanza si procederà d'ufficio in danno degli interessati. Trenta i giorni concessi per riportare tutto per come era, liberando dunque le due aree che sono state occupate abusivamente. Nel caso di opere poste sottosequestro, naturalmente, gli agrigentini dovranno - prima di procedere alla rimozione e al ripristino dei luoghi - chiedere il dissequestro.

Per Villaseta non si tratta, purtroppo, di una novità. Ad ogni controllo, più o meno mirato, della polizia municipale e degli impiegati del servizio Vigilanza edilizia del Municipio, saltano sempre fuori casi di questo genere. E’, di fatto, una sorta di – illegale – abitudine quella di appropriarsi delle aree demaniali attigue alle abitazioni, per realizzare una sorta di zona relax.