Crolla porzione di tetto nella stanza dove dorme una bimba di 2 anni: famiglia sgomberata

Crolla il soffitto, una porzione, della camera dove dormiva una bambina di 2 anni. S'è rischiata la tragedia tre le vie Silvio Pellico e Conte Ruggero D’Altavilla, nel quartiere Esseneto di Agrigento. Tanto la piccina, quanto i genitori - degli immigrati che vivono da tempo in città -, sono però, per fortuna, rimasti illesi. La famiglia è stata però sgomberata e la casa dovrà restare chiusa finché non verrà ripristinata la piena sicurezza.

Lanciato l'allarme, ad opera dei residenti del quartiere che sono stati richiamati dal forte rumore, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta, gli agenti della polizia municipale e un'autoambulanza del 118. Gli operatori hanno subito visitato la piccolina che, per fortuna appunto, è rimasta illesa: non c'è stato, infatti, bisogno di portarla al pronto soccorso del "San Giovanni di Dio".

Mentre nel quartiere Esseneto giungevano anche i responsabili dell'Utc di palazzo dei Giganti e quelli della Protezione civile comunale, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la cameretta dal cui soffitto si sono staccati alcuni metri quadrati di cemento e intonaco, caduti in grossi pezzi. A determinare il crollo sarebbero state le infiltrazioni di acqua piovana.