Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 1669 i positivi (+118) e cinque nuove vittime

Ancora vittime per il Coronavirus. Sono cinque quelle comunicate dall'Azienda sanitaria provinciale nel consueto bollettino che somma i dati di domenica e di ieri. Nelle scorse ore, dalla provincia, erano arrivate le notizie del decesso di due anziani a Campobello, Camastra e Caltabellotta. Il bollettino registra una vittima pure nel capoluogo e c'è stato un nuovo decesso - il terzo - a Canicattì.

I nuovi positivi sono stati 118 (dato che rappresenta la somma degli ultimi due giorni e pare comunque superiore rispetto ai giorni precedenti dove si erano registrati 55 e 50 nuovi contagiati) mentre il numero degli "attuali positivi" sale da 1551 a 1669. Quattordici i ricoverati in ospedale e 87 i guariti.

Ecco i dati e l'andamento di ogni singolo Comune.

Agrigento - secondo il report dei dati epidemiologici dell'Asp - è arrivata a 75 contagiati (+4 rispetto al precedente bollettino), aumentano da 50 a 54 i guariti, così come le vittime che salgono di una unità e diventano sei e il totale dei casi è arrivato a 126.

Un nuovo contagio ad Alessandria della Rocca (5), nessun nuovo caso a Bivona (3 in tutto gli attuali positivi che sono gli unici dall'inizio della pandemia). Burgio continua a non avere nuovi casi positivi, i precedenti 2 pazienti sono guariti. Stessa situazione per il caso di Calamonaci. A Caltabellotta s'è registrato un nuovo positivi e i casi di "attualmente positivi" sono 11, ma c'è anche un guarito e un morto. Due casi in più - secondo il report dell'Asp - a Camastra (25) che ha anche 2 guariti. Quattro casi in più di "attuali positivi" a Campobello (21) dove si registrano ben 12 guariti.

Addirittura 29 i guariti ad Aragona dove i positivi diventano 33 (+4), continua a preoccupare Canicattì dove si è passati da 135 casi a 162: numero peraltro inferiore ai 169 riferiti dal Comune. Uno in più a Casteltermini che è passata a 18, sono quattro i guariti totali, c'è anche un decesso.

Dodici i contagi totali a Castrofilippo (+2), 3 a Cattolica (+1), stabili a Cianciana (9) e Comitini (5), Favara è invece passata dai 57 di sabato a 63 di oggi; sono 31 i pazienti guariti, due i decessi e 96 il totale. A Grotte aumentano di tre unità i contagiati che diventano 28. Joppolo si conferma a 0 casi e un guarito dall'inizio della pandemia. Settantadue contagiati a Licata, 14 in meno dell'ultimo bollettino: 61 i guariti contabilizzati. Quindici guariti a Menfi dove sono 13 gli attuali positivi.

Un solo caso in trattamento a Montallegro (0 nell'ultimo bollettibo) dove ci sono 4 guariti, 11 a Montevago, 46 a Naro (4 guariti). Casi in aumento a Palma dove in due giorni si è passati da 45 a 53: 4 i guariti in più (23) e il totale arriva a 77.

Scende di una unità il numero dei positivi a Porto Empedocle (22), un nuovo caso a Racalmuto (11). Quattro "attuali positivi" in più a raffadali (30) e due in meno a Ravanusa (19).