Coronavirus, il bollettino dell’Asp: 500 nuovi casi ma nessun morto e niente ricoveri

Il Covid “concede” un tregua sul fronte dei morti: nell’ultimo bollettino dell’Asp, infatti, sono si registrano vittime nelle ultime 24 ore. I nuovi casi di contagio, individuati nell’ultima giornata di tamponi, sono 500 a fronte di 1.701 test effettuati. Non ci sono nuovi ricoveri in ospedale mentre i guariti sono 124.

Il focus sugli ospedali

In ospedale ci sono al momento 35 persone (s-5). Di queste, 33 (-5) sono in degenza ordinaria/subintensiva: in 10 (-3) sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e in 20 (-2) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In terapia intensiva, tutti all'ospedale di Ribera, ci sono 2 pazienti (dato stabile). Ricoverati anche 9 pazienti (stabile) non agrigentini (dato stabile) non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Agrigento ha 1.296 positivi (+64) con 3 migranti ospiti di in altrettanti centri di accoglienza; Alessandria della Rocca: 52 (+8); Aragona: 185 (+4); Bivona: 64 (+3); Burgio: 23 (stabile); Calamonaci: 18 (-1); Caltabellotta: 47 (+1); Camastra: 28 (stabile); Cammarata: 92 (+3); Campobello di Licata: 153 (+7); Canicattì: 772 (+31); Casteltermini: 114 (+5) con un migrante in un centro di accoglienza; Castrofilippo: 48 (+3); Cattolica Eraclea: 34 (-1); Cianciana: 78 (+2); Comitini: 19 (stabile); Favara: 892 (+62); Grotte: 114 (+4); Joppolo Giancaxio: 28 (+4); Licata: 866 (+23); Lucca Sicula: 13 (+2); Menfi: 359 (+11); Montallegro: 35 (-5); Montevago: 54 (+1); Naro: 117 (+8); Palma di Montechiaro: 418 (+23); Porto Empedocle: 372 (+18); Racalmuto: 175 (+4); Raffadali: 296 (+20); Ravanusa: 148 (+8); Realmonte: 74 (+3); Ribera: 253 (-10); Sambuca di Sicilia: 73 (+2); San Biagio Platani: 108 (+5); San Giovanni Gemini: 151 (+6); Sant'Angelo Muxaro: 40 (+10); Santa Elisabetta: 52 (+3); Santa Margherita di Belìce: 106 (+2); Santo Stefano Quisquina: 99 (+5); Sciacca: 927 (+31); Siculiana: 90 (+9); Villafranca Sicula: 17 (-2).