Coronavirus, il bollettino dell’Asp: 2 ricoveri in ospedale e 130 nuovi contagi

Sono 130 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dall’Asp a seguito di 1.602 tamponi somministrati. Ci sono anche 2 nuovi ricoveri in ospedale mentre il numero dei guariti (208) riportati nell’ultimo bollettino supera quello dei contagiati. Non ci sono stati decessi.

Il focus sugli ospedali

Sono 25 (+1) gli attuali ricoverati in ospedale, di cui 24 (+1) in degenza ordinaria a Ribera e 1 (dato stabile) in terapia intensiva sempre nella stessa struttura. C’è anche un soggetto ricoverato non residente in provincia di Agrigento e non compreso nel totale.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 542 positivi (-9); Alessandria della Rocca: 6 (stabile); Aragona: 84 (-3); Bivona: 44 (-2); Burgio: 2 (dato stabile); Calamonaci: 8 (-1); Caltabellotta: 24 (stabile); Camastra: 4 (stabile); Cammarata: 35 (-2); Campobello di Licata: 122 (-54); Canicattì: 214 (-12); Casteltermini: 28 (-2); Castrofilippo: 25 (stabile); Cattolica Eraclea: 36 (+4); Cianciana: 17 (-2); Comitini: 6 (-2); Favara: 337 (stabile); Grotte: 29 (-1); Joppolo Giancaxio: 2 (stabile); Licata: 175 (-1); Lucca Sicula: 2 (+1); Menfi: 96 (-4); Montallegro: 15 (-18); Montevago: 32 (-1); Naro: 68 (-1); Palma di Montechiaro: 59 (-2); Porto Empedocle: 108 (-17); Racalmuto: 66 (+11); Raffadali: 76 (-7); Ravanusa: 23 (-2); Realmonte: 40 (-5); Ribera: 74 (-7); Sambuca di Sicilia: 28 (+1); San Biagio Platani: 32 (-5); San Giovanni Gemini: 36 (+2); Sant'Angelo Muxaro: 23 (stabile); Santa Elisabetta: 22 (-2); Santa Margherita di Belice: 73 (-1); Santo Stefano di Quisquina: 49 (-2); Sciacca: 502 (-9); Siculiana: 30 (+4) e Villafranca Sicula: 1 (stabile).