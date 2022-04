Coronavirus, il bollettino dell’Asp: un altro morto e 750 nuovi contagi con 3 ingressi in ospedale

Dopo le festività pasquali e il weekend lungo del 25 aprile, con tanta gente che ha affollato i luoghi del divertimento, si registra un incremento di contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. L’ultimo bollettino dell’Asp indica 750 casi con un decesso ad Aragona e 3 nuovi ingressi in ospedale. I guariti sono 592. Sale a 531 il numero dei morti in provincia dall’inizio della pandemia.

Il focus sugli ospedali

Sono 42 (+2) gli agrigentini ospedalizzati, di cui 38 (+2) in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 22 (+2) si trovano al "San Giovanni di Dio", 15 (dato stabile) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e uno (dato stabile) è in un ospedale fuori provincia. Tre gli agrigentini ricoverati - e sono tutti al nosocomio di Ribera - in terapia intensiva (dato stazionario).

I dati Comune per Comune

Agrigento ha 1.119 positivi (+26); Alessandria della Rocca: 24 (stabile); Aragona: 254 (+7); Bivona: 88 (-2); Burgio: 58 (+10); Calamonaci: 14 (stabile); Caltabellotta: 28 (-1); Camastra: 42 (+9); Cammarata: 100 (-3); Campobello di Licata: 185 (-6); Canicattì: 678 (-1); Casteltermini: 160 (+12); Castrofilippo: 52 (dato stabile); Cattolica Eraclea: 56 (+1); Cianciana: 44 (-2); Comitini: 11 (stabile); Favara: 942 (+21); Grotte: 68 (-1); Joppolo giancaxio: 33 (+2); Licata: 769 (-7); Lucca Sicula: 16 (+2); Menfi: 233 (+21); Montallegro: 47 (+6); Montevago: 48 (+7); Naro: 88 (+8); Palma di Montechiaro: 249 (-10); Porto Empedocle: 323 (+7); Racalmuto: 165 (+9); Raffadali: 251 (+15); Ravanusa: 129 (+8); Realmonte: 90 (+6); Ribera: 193 (+26); Sambuca di Sicilia: 129 (+7); San Biagio Platani: 126 (-2); San Giovanni Gemini: 123 (-13); Sant'Angelo Muxaro: 59 (+7); Santa Elisabetta: 51 (+2); Santa Margherita di Belice: 86 (+3); Santo Stefano di Quisquina: 57 (+10); Sciacca: 740 (-1); Siculiana: 93 (-2) di cui 3 migranti (dato stabile) ospiti a Villa Sikania e Villafranca Sicula: 38 (-1). Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono, invece, 10 migranti contagiati (dato stazionario).