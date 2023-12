Incappa in un controllo stradale e scopre d'avere una assicurazione fasulla: truffato 38enne

L'assicurazione l'aveva regolarmente pagata e tutto, in macchina, era perfettamente in regola. Non ha avuto nessun timore, né preoccupazione l'agrigentino trentottenne quando, nei giorni scorsi, è incappato in un posto di controllo delle forze dell'ordine. Ha però, durante i controlli che venivano effettuati dagli uomini in divisa, fatto una scoperta per lui sconcertante: la vettura non risultava essere assicurata. La polizza che aveva fatto e che aveva regolarmente pagato era fasulla.

Il trentottenne s'è preso una contravvenzione di oltre 800 euro per la mancanza di assicurazione. Recandosi in Questura, l'agrigentino ha però formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, per truffa.

L'automobilista ha prodotto tutta la documentazione attestante il pagamento, nonché gli atti firmati per stipulare quella polizza. Adesso spetterà ai poliziotti, che si stanno già occupando dei riscontri investigativi, stabilire chi, come e perché ha incassato i soldi ed ha rilasciato una polizza d'assicurazione fasulla.