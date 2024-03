Commissariato di Sciacca, il vice questore Cesare Castelli è il nuovo dirigente

Il vice questore Cesare Castelli è il nuovo dirigente del commissariato di Sciacca. Già da settimane, la notizia circolava e con insistenza. Adesso la conferma ufficiale.

Appena lo scorso luglio, il vice questore Castelli aveva lasciato il commissariato di Licata al nuovo funzionario: il commissario Giuseppe Garro. Una realtà, quella Licatese, di cui Castelli si era sentito pienamente cittadino nei 18 mesi di permanenza. "Ovunque sono andato ho adottato la cittadina come se fosse la mia - disse allora il funzionario della polizia - . Alcune emergenze rimangono, ma sono certo che continuando con impegno verranno sempre meno". Il vice questore Castelli, dal commissariato di Licata è stato spostato in questura, all'Anticrimine in Questura. Adesso, il nuovo importantissimo incarico: il commissariato di Sciacca è ritenuto strategico.

Castelli, nel corso degli anni, ha diretto e coordinato i commissariati di Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Canicattì e appunto Licata, passando anche per la sezione Volanti della questura.