Commissariato di Licata, il vice questore Cesare Castelli lascia il posto a Giuseppe Garro

Arriva il nuovo dirigente al commissariato di polizia di Stato. A prendere il posto del vice questore Cesare Castelli sarà il commissario capo Giuseppe Garro. La cerimonia ufficiale di insediamento di svolgerà il 17 luglio alle 11 nella sede del commissariato.

Giuseppe Garro, classe 1989, è originario di Catania ed è residente a Ferla in provincia di Siracusa. Si è laureato in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Catania nel 2013 con una tesi in medicina legale dal titolo "Lesività d'armi da fuoco: storia, evoluzione ed indagini tecnico-medico-legali". E’ risultato vincitore del concorso per funzionari INPS, consulenti di protezione sociale nel 2019 e del concorso per 80 commissari della polizia di Stato nel 2019

Ha inoltre superato il corso per commissari presso la Scuola superiore di polizia con conseguimento del master di secondo livello in diritto, organizzazione e gestione della sicurezza con tesi in medicina legale dal titolo “Il sopralluogo: il rapporto tra medico legale e polizia" e tesi di fine corso dal titolo "Il candidato presidisponga, alla luce della normativa di settore, le linee guida per organizzare un trasporto di armi, munizioni o esplosivi della polizia di Stato" nel 2021.

E’ stato funzionario responsabile dell’Ufficio di controllo del territorio del commissariato di Gela nel 2021 e poi, nel 2023, sempre al commissariato gelese, funzionario responsabile della squadra di polizia giudiziaria.