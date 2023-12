"In giro in auto con due coltellacci", denunciato un 57enne

E' stato trovato in possesso di due coltellacci: uno con una lama lunga 7 centimetri, l'altro con una lama da 11. E' per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere che un cinquantasettenne di Caltabellotta è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sciacca. A farlo sono stati i carabinieri.

L'uomo, al volante di un'autovettura, è incappato in un posto di controllo dei militari dell'Arma che, nelle ultime ore, in coincidenza con le festività natalizie, sono stati potenziati all'inverosimile. All'occhio lungo dei carabinieri non è sfuggito il nervosismo del cinquantasettenne. Ed è per questo, pensando che magari potesse essere in possesso di sostanze stupefacenti, che è scattata la perquisizione. Tanto veicolare, quanto personale.

Non c'era droga, ma due coltelli a serramanico. Ancora una volta i carabinieri avevano subodorato giusto.

Le armi sono state poste sotto sequestro, mentre il cittadino di Caltabellotta è stato, appunto, deferito alla Procura della Repubblica di Sciacca.