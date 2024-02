"In auto con 210 grammi di cocaina": obbligo di dimora per un indagato, scagionato l'altro

Obbligo di dimora a Palermo per uno degli indagati e richiesta di convalida rigettata, per difetto di gravi indizi, per l'altro. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, Stefano Zammuto, per i due palermitani che nei giorni scorsi erano stati arrestati dai carabinieri di Sambuca di Sicilia perché trovato in possesso di 210 grammi di cocaina.

Il primo indagato, durante l'udienza di convalida, si sarebbe assunto la responsabilità del possesso di droga, scagionando di fatto l'altro uomo che era con lui in macchina.

Gli atti sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria di Palermo.