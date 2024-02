Crolla il costone, 5 residenze estive sgomberate: presentata denuncia ai carabinieri

Cento metri cubi di roccia sono crollati e finiti sulla sottostante via Minosse, ad Eraclea Minoa, danneggiando parte di una tettoia di un'abitazione estiva. A presentarsi dai carabinieri della stazione di Cattolica Eraclea è stato il proprietario della residenza: un settantaduenne. L'uomo ha riferito del crollo del costone prospiciente alla sua casa.

In via Minosse è intervenuto il personale dell'ufficio tecnico comunale che ha messo in sicurezza l'area interessata. Per fortuna, anche perché in questo periodo dell'anno la residenza è disabitata, non si sono registrati feriti.

Il. sindaco, Santo Borsellino, già subito dopo il crollo, ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente di interdizione/sgombero per i fabbricati di civile abitazione di via Minosse, ad Eraclea Minoa. "Il movimento franoso, localizzato interamente all’interno della proprietà privata, è stato innescato probabilmente dal ribaltamento del terrazzamento in gesso sovrastante che ha danneggiato una veranda in legno a servizio di una villetta - ha scritto il primo cittadino - . In considerazione dell’impossibilità di effettuare esami approfonditi, demandando a chi di competenza l’onere di intraprendere anche eventuali ulteriori accertamenti sulla stabilità del costone - ha scritto il sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino, - si ritiene necessario interdire, nell’immediato, l’avvicinamento di persone alle zone di potenziale pericolo, non permettendo, altresì, l’utilizzo delle aree e/o ambienti nelle more del compimento delle necessarie operazioni di verifica di stabilità". L'ordinanza di interdizione, siglata dal primo cittadino, vale per gli immobili di via Minosse dal civico 22 al 30.