Caso Suv, che fine hanno fatto le auto? Trupia: "Nessuna associazione le ha mai chieste"

Che fine hanno fatto i suv dell'omonimo "caso" che ha portato alla condanna in primo e secondo grado davanti alla Corte dei conti di un dirigente e un dipendente del Comune di Agrigento?

A chiederlo, in una interrogazione inserita al Question time, è stata nei giorni scorsi la consigliera comunale Roberta Zicari. Nella richiesta avanzata all'amministrazione, appunto, si cercava di capire se quei mezzi, comprati come noto con somme che erano in realtà destinate per attività sociali e solidaristiche, fossero stati destinati a qualcosa.

"Questa amministrazione - dice in risposta il vicesindaco Aurelio Trupia - già dopo che aveva acquistato i suv, circa sei mesi dopo, ha già provveduto, con delibera di giunta, a predisporre avviso e bando per poter affidare i SUV a tutte le associazioni operanti nel terzo settore, operanti nel sociale. Addirittura avevamo aperto anche alle parrocchie. Nell'eventualita che avessero bisogno dei Suv, c'era la disponibilità da parte di questa Amministrazione e c'è tutt'ora". Per Trupia, quindi, "non c'è nessun problema all'affidamento. Possiamo eventualmente ribadire questo avviso o dare, diciamo, ulteriore pubblicità a quello che abbiamo già fatto". Un nuovo bando doveva essere pubblicato in questi giorni.

In sintesi, i Suv ci sono, sono pronti per essere utilizzati da associazioni ed enti di natura sociale, ma nessuno li chiede o vuole. Per i mezzi resta l'ipotesi di un uso più "istituzionale": è stata la stessa giunta Miccichè, infatti, a deliberare uno specifico regolamento che appunto, nel prevedere prioritariamente una destinazione sociale, consentiva di mettere in funzione i mezzi di lusso come auto di rappresentanza.

Lo stesso sindaco, durante una seduta di consiglio comunale dedicata al tema aveva detto: "Se dovessimo perdere questa battaglia (il ricorso in tribunale, per salvare il contributo da 131mila euro nrd) è vero che i due dipendenti dovranno sborsare i soldi - dice Micciché -, ma è anche vero che i quattro Suv rimangono di proprietà del Comune che ha un parco macchine che fa pena".