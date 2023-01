Carrozzerie rigate e specchietti retrovisori rotti: danneggiate sempre più auto nuove, 4 denunce

Auto nuove, anzi nuovissime, ben tenute e forse anche appena uscite dall’autolavaggio. C’è qualcuno, o forse più di qualcuno, in giro – in centro, ad Agrigento, - che non accetta di vedere utilitarie e suv che hanno appena pochi mesi di “vita”. E forse per invidia e frustrazione, quasi fosse veramente un “maniaco”, si arma di chiodi o chiavi e danneggia le carrozzerie. Quattro le denunce formalizzate, a carico di ignoti, negli ultimi giorni. E i poliziotti hanno già, inevitabilmente, avviato accertamenti e attività investigativa per provare a dare un nome e cognome a chi si rende responsabile dei danneggiamenti.

In via Pirandello è stata rigata, praticamente su tutta la carrozzeria, una Bmw di proprietà di un impiegato di 33 anni. Fra le vie Empedocle ed Imera invece sono state, sempre con lo stesso modus operandi, danneggiate una nuovissima Renault Koleos di proprietà di un cinquantaduenne. Ed in questo caso è stato anche mandato in frantumi lo specchietto retrovisore. E poi un’altra Bmw intestata ad un agrigentino sessantaduenne ed ancora una Polo Volskwagen intestata ad un quarantenne. In quest’ultimo caso il danneggiamento è avvenuto nel rione satellite di Fontanelle. Tutti, la maggior parte dei denuncianti sono risultati essere assicurati contro i raid vandalici, hanno formalizzato denuncia, appunto, alla polizia. Gli agenti della sezione Volanti, come primissimo passaggio investigativo, hanno verificato l’eventuale presenza, nell’area dove è avvenuto ogni singolo raid, di impianti di videosorveglianza. Soltanto i filmati, visto che non ci sono testimoni oculari, riuscirebbero del resto a fare in modo che i poliziotti possano intraprendere la giusta pista investigativa per dare nome e cognome all’autore, o autori, di questi spiacevolissimi episodi.