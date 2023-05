Polizia, il primo dirigente Carlo Mossuto è capo di Gabinetto della Questura di Messina

Due nuovi funzionari sono arrivati alla Questura di Messina: il primo dirigente Carlo Mossuto e il vice questore Francesco Giordano, rispettivamente capo di Gabinetto e capo della squadra Mobile.

In polizia dal gennaio del 2001, l'agrigentino Carlo Mossuto è stato capo di Gabinetto ad Agrigento nel 2013.

Carlo Mossuto, per 18 anni, è stato prima un punto di riferimento per i cittadini onesti e poi anche una colonna portante della Questura di Agrigento. Nell'ottobre del 2019 è stato nominato - dal consiglio d'amministrazione del dipartimento di Pubblica sicurezza, presieduto dal capo di polizia, - primo dirigente e dopo che ha seguito il corso a Roma è stato il dirigente del commissariato di Marsala, uno dei tre più importanti commissariati dell’isola assieme a Gela ed Acireale. Adesso sarà il capo di Gabinetto della Questura di Messina.

Serio, capace, sensibile alle istanze dei cittadini, l’agrigentino Carlo Mossuto è funzionario coraggioso nella quotidiana lotta contro la criminalità organizzata. Per un periodo, quando dirigeva il commissariato di una realtà assai delicata qual è Licata e dove arrivò nel dicembre del 2002, fu anche sottoposto a tutela per la sua esposizione al rischio nel condurre indagini delicatissime di polizia giudiziaria. Proprio a Licata, Carlo Mossuto portò a segno operazioni antimafia dal calibro di “Progresso” e “Progresso 2”, nonché quella anti-usura “Sciacallo” del novembre del 2007. L’essersi speso con tutte le sue forze, il cuore e le capacità - anche per gestire il “fronte” immigratorio che, all’epoca, si era aperto proprio sul Licatese - ha fatto sì che gli venisse concessa anche la cittadinanza onoraria. Da Licata, dove rimase fino al novembre del 2007, al vertice della Digos dove Mossuto, divenuto nel frattempo vice questore, ha portato a termine le inchieste "La carica delle 104" e “Self Service”. La Digos, coordinata dal dirigente Carlo Mossuto, è stata impegnata in numerose indagini contro il malaffare della pubblica amministrazione. E anche in questo caso, così come era già avvenuto a Licata, furono tanti i traguardi raggiunti. Poi – era il giugno del 2013 - è arrivato l’incarico come dirigente dell’ufficio di Gabinetto della Questura di Agrigento. Compito che Mossuto ha svolto per ben sei anni, con i questori Giuseppe Bisogno, Mario Finocchiaro, Maurizo Auriemma e Rosa Maria Iraci.

Il primo dirigente Carlo Mossuto è cugino di Beppe Montana: ucciso da Cosa Nostra nel luglio del 1985.