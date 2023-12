"Mancano sei pm in organico": slittano le udienze al giudice di pace

La procura della Repubblica ha gravi carenze di organico: saltano le udienze al giudice di pace e viene posticipata di orario l'udienza preliminare sempre nella giornata di domani.

L'ufficio diretto dal procuratore Giovanni Di Leo, in organico, dovrebbe avere (oltre all'aggiunto Salvatore Vella) 12 sostituti. In organico, invece, ce ne sono solo sei. L'ultimo pm trasferito, nei giorni scorsi, è stata Paola Vetro.

A fine gennaio ne arriveranno altri tre ma intanto, complice anche l'esiguità del numero dei vice procuratori onorari rispetto al passato, l'ufficio non riesce a coprire l'intera attività di ufficio e di udienze.

Da settimane capita persino che vadano in udienza il procuratore e l'aggiunto. Per provare a sopperire alla carenza di organico è stato applicato per un periodo limitato un magistrato della procura di Sciacca. Domani, a causa della grave carenza di organico, salteranno tutte le udienze del giudice di pace e ci sarà un ritardo dell'udienza preliminare davanti al giudice Iacopo Mazzullo.