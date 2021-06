Le minacce e gli insulti per bloccare il matrimonio, poi l'agguato: l'accusa di tentato omicidio è duplice

Il tabaccaio Luigi Lalomia è indagato non solo per aver cercato di uccidere il futuro consuocero ma anche la ragazza che non voleva sposasse il figlio: la donna si sarebbe salvata grazie all'eroismo del padre. Negli atti dell'inchiesta molti dettagli e spunti ancora da approfondire. Fissato l'interrogatorio