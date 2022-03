Sparisce nel nulla l'auto di un artigiano: furti di auto anche a Cammarata

Nulla a che vedere, naturalmente, con la raffica di furti di mezzi che continua a susseguirsi fra Canicattì e dintorni, ma le auto – una Fiat Grande Punto per la precisione – spariscono nel nulla anche in realtà come Cammarata. Il furto, verificatosi nella notte fra sabato e domenica, è avvenuto in via Genova, laddove l’utilitaria di un artigiano sessantacinquenne era stata lasciata posteggiata. A fare la scoperta, suo malgrado, è stato proprio l’intestatario della vettura che, non riuscendo più a ritrovarla, non credeva ai propri occhi.

E’ stato subito lanciato l’allarme alla stazione dei carabinieri di Cammarata che hanno avviato le indagini per provare a dare un nome e cognome all’autore del furto. Appare scontato, nonostante manchino conferme istituzionale al riguardo, che i militari dell’Arma abbiano già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati sia lungo via Genova, che in tutto il circondario. Telecamere che, naturalmente, potrebbero dare il giusto e rapido input per arrivare all’identificazione del balordo, o dei balordi, che hanno portato via la macchina dell’artigiano sessantacinquenne di Cammarata.