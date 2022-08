Brucia la storica villa Bordonaro, i pompieri salvano ultra settantenne e il suo cagnolino

Brucia villa Bordonaro, in contrada Carlino a Canicattì. Dopo l'incendio - doloso - d'inizio mese della villa comunale del viale Della Vittoria, questa sera un rogo ha devastato buona parte di villa Bordonaro: antica dimora del 1200, con dettagli arabo-normanni, attualmente gestita da un ristoratore. Una donna, ultra settantenne, era rimasta bloccata al primo piano della struttura che viene utilizzata, anche grazie al giardino circostante di 2 mila metri quadrati, per matrimoni e rinfreschi. La canicattinese, nonostante si rifiutasse di lasciare la casa, è stata letteralmente presa di peso, e portata in salvo, dai vigili del fuoco. Pompieri che hanno salvato anche il suo cagnolino.

Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, quelli del comando provinciale di Agrigento e 7 autobottisti privati di Canicattì. E' al lavoro ancora l'autoscala. La parte che ha preso fuoco, secondo quanto trapela, è quella rimasta alla famiglia. Al lavoro anche i carabinieri della compagnia cittadina. In contrada Carlino s'è precipitato anche il sindaco Vincenzo Corbo. "Ringrazio, ancora una volta, tutti i soccorritori per la tempestività d'intervento e per aver messo in salvo la signora che ha rischiato grosso".

Non c'è nessuna certezza sulla natura del rogo. Potrebbe però non essere di matrice dolosa. Verranno adesso acquisite le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza che, quasi certamente, riusciranno a fare chiarezza sull'accaduto.

Al momento, le fiamme risultano essere circoscritte e i pompieri si stanno occupando di "raffreddare" l'area perché, inevitabilmente, si teme che il falò possa riesplodere da un momento all'altro. I danni, non ancora quantificati, sono ingenti.