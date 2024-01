Brucia Fiat Seicento in via Duomo, apprensione e preoccupazione alla Bibbirria: accorrono i pompieri

Fiamme e fumo alla Bibbirria, ad Agrigento, dove sono accorsi i pompieri del comando provinciale che hanno di fatto scongiurato la distruzione di una Fiat Seicento. Pare che l'utilitaria fosse stata lasciata posteggiata davanti ad una nota attività commerciale di via Duomo. All'improvviso il fumo che ha richiamato l'attenzione dei passanti. E' stato lanciato l'Sos e i vigili del fuoco sono giunti alle ore 18,15 circa.

Subito i pompieri si sono messi in azione e, idranti alla mano, hanno circoscritto l'incendio. Lungo via Duomo, anche gli agenti della polizia municipale che si sono subito occupati di interdire la circolazione stradale, sia per garantire la massima sicurezza che per consentire ai pompieri di lavorare rapidamente.

Tanti gli agrigentini che si sono avvicinati per cercare di capire cosa effettivamente stesse accadendo. I pompieri hanno impiegato una mezz'oretta prima di poter dare il via libera ad una viabilità sicura. Verosimilmente si è trattato, almeno in questo caso, di un incendio dalla matrice accidentale. Inevitabile però l'allarme e l'apprensione fra passanti, residenti e lavoratori della zona di via Duomo.