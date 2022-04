Stufa troppo vicina al divano: scoppia l'incendio in un'abitazione: salvati madre e figlio

Scoppia un incendio - forse a causa di una stufa messa troppo vicina al divano - in un'abitazione di via Maggiordomo ad Aragona. Madre e figlio, di 95 e 63 anni, restano ustionati, a quanto pare non in maniera grave, alle mani e agli arti inferiori. Ad arrivare in tempo record, in circa 2 minuti, anche perché erano già ad Aragona per un altro intervento, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno, di fatto, messo in salvo i due congiunti e scongiurato la distruzione dell'abitazione.

E' stato però l'inferno in via Maggiordomo dove si è anche temuto il peggio. I pompieri sono riusciti però a far uscire madre e figlio che sono stati caricati sull'ambulanza del 118 e portati al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Nessuno dei due, nonostante le ustioni che sono state giudicate apparentemente lievi e un lieve stato di intossicazione di fumo, viene ritenuto, al momento, in pericolo di vita.

L'incendio è stato appena domato e i pompieri, assieme ai carabinieri della locale stazione, coordinati dal luogotenente cariche speciali Paolino Scibetta che era presente sul posto, stanno adesso cercando di capire da cosa effettivamente si sia sprigionato. Non ci sono certezze categoriche, non al momento. Pare però che la scintilla iniziale sia partita da una stufa che forse era stata collocata troppo vicina al divano.

L'immobile, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, non ha riportato danni strutturali. Si sono anneriti tutti gli interni e molti mobili e suppellittili sono andati distrutti, ma la struttura, di fatto, è salva. Sono scoppiati però il condizionatore e il televisore e i vetri delle finestre sono andati tutti in frantumi.