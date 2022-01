Non avevano più notizie dell'anziana da qualche giorno: 81enne trovata morta in casa

Una pensionata di 81 anni è stata trovata morta, per cause naturali, all’interno della sua abitazione nelle campagne di Canicattì. A chiamare i vigili del fuoco, ieri mattina, è stato un familiare dell’anziana che non riusciva più a mettersi, nonostante gli innumerevoli tentativi, in contatto con l’ottantenne. Ad accorrere sono stati i pompieri del distaccamento cittadino.

Non s’è trattato di un dramma della solitudine perché il familiare ha riferito a pompieri e carabinieri che la pensionata, nonostante l’età avanzata, aveva continuato a voler vivere da sola e che, a parte qualche acciacco, stava bene.

I pompieri hanno proceduto dunque all’apertura della porta e subito è stata fatta l’amara scoperta: la pensionata canicattinese era priva di vita. Sono stati naturalmente anche chiamati i carabinieri che sono immediatamente giunti sul posto. Come da procedura, i militari dell’Arma si sono sincerati sul fatto che tutti gli infissi e le porte fossero regolarmente chiuse e sul dettaglio che nulla risultasse mancare dall’abitazione. E’ stato fatto intervenire il medico che ha accertato che la pensionata ottantenne è spirata per cause naturali, sicuramente un improvviso malore che non le ha dato neanche il tempo di riuscire a chiedere aiuto.