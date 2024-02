Rubati oltre 4.100 metri di cavi di rame, un'intera contrada al buio

"Cacciatori" di rame, ancora una volta, in azione. E stavolta in contrada Cabibbi ad Alessandria della Rocca dove hanno lasciato al buio, e in gravi difficoltà, tutti i residenti. I malviventi sono riusciti - senza essere visti, né sentiti - a tranciare e portar via oltre 4.100 metri di conduttori di rame, per un peso di circa 300 chilogrammi. All'E-distribuzione spa è stato provocato un danno di oltre 6.500 euro. E' stata presentata una denuncia di furto e interruzione di pubblico servizio e i carabinieri hanno avviato le indagini.

Inevitabili, e anche assai pesanti, i disagi per le abitazioni della zona che sono rimasta al buio. Tecnici ed operai, non appena acquisita la segnalazione, sono intervenuti per far tornare l'illuminazione e i servizi.

Non filtrano indiscrezioni sull'attività investigativa dei carabinieri. Di recente, soprattutto nell'area del Saccense, dopo un periodo di relativa calma appareente, i furti di "oro rosso" sono ripresi. E anche con una certa intensità.